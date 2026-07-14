ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Hochtief auf 508 Euro - 'Hold'

15.07.26 11:19 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HOCHTIEF von 494 auf 508 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen am 27. Juli sollten vor allem dank der australischen Tochter Turner ein weiteres hervorragendes Quartal des Baukonzerns belegen, schrieb Graham Hunt in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er setzt auf eine weiter hohe Nachfrage der Hyperscaler, welche Kapitalerhöhungen durchgeführt hätten, um ihre Rechenzentren massiv auszubauen./rob/gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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