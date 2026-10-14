ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Iberdrola auf 20,70 Euro - 'Hold'

14.10.26 12:17 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola (Iberdrola SA) vor Zahlen zum dritten Quartal von 19,20 auf 20,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Gewinn je Aktie des spanischen Versorgers dürfte um 6 Prozent gestiegen sein, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2026 bis 2029 um durchschnittlich 3 Prozent nach oben./rob/edh/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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