ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Iberdrola auf 20,70 Euro - 'Hold'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola (Iberdrola SA) vor Zahlen zum dritten Quartal von 19,20 auf 20,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Gewinn je Aktie des spanischen Versorgers dürfte um 6 Prozent gestiegen sein, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2026 bis 2029 um durchschnittlich 3 Prozent nach oben./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Iberdrola SA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Iberdrola SA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen