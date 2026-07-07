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ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Jenoptik auf 45 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JENOPTIK von 38 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Technologiekonzern beginne der Auftragszyklus gerade erst, sich zu entfalten, schrieb Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn das globale Umsatzwachstum im Halbleitersektor habe sich im April auf einen Rekordwert von fast 94 Prozent beschleunigt, was den positiven Ausblick für Jenoptik untermauere./rob/la/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
17:36 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
13.05.26 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK