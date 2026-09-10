ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Jenoptik auf 48 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JENOPTIK von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der im ersten Halbjahr stark gestiegene Auftragseingang und der Auftragsbestand gäben verlässliche Hinweise auf eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr 2026 sowie im kommenden Jahr, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag. Die Margen sollten sich ebenfalls weite verbessern./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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JENOPTIK Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:16
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)