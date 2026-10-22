ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Jenoptik auf 49 Euro - 'Buy'

22.10.26 11:18 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JENOPTIK von 48 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen hätten die Konsensschätzungen übertroffen und belegten eine Fortsetzung der starken Auftrags- und Margendynamik, schrieb Henrik Paganetty am Mittwoch. Er verwies zudem auf den angehobenen Margenausblick und hob seine operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) an./rob/gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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