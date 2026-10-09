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ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 126 Euro - 'Buy'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
100.20 EUR 2.90 EUR 2.98 %
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktie des Bremssystemherstellers für Nutzfahrzeuge, Knorr-Bremse, von 125 auf 126 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Die Schwäche im europäischen Schienengüterverkehr und regulatorische Unsicherheiten in der US-Lkw-Branche sorgten kurzfristig für Kursschwankungen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am fundamentalen Bild des Unternehmens ändere sich aber nichts. Dabei verwies er auf gut gefüllte Auftragsbücher. Die Zahlen zum dritten Quartal dürften außerdem den Erwartungen entsprechen, wobei der Auftragseingang positiv überraschen könnte./ck/rob/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
17:11 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
30.09.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.

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