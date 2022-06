ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Lanxess auf 55 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LANXESS von 48,50 auf 55,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Counihan berücksichtigte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die geplante Auslagerung des Geschäfts mit Hochleistungskunststoffen in seinem Modell. Das Positive an dieser Transaktion sei die reduzierte Verschuldung. Die Verbesserung des Free Cashflow sei der nächste erforderliche Schritt, um den Bewertungsabschlag zur Konkurrenz zu reduzieren./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2022 / 12:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2022 / 19:00 / ET

