ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Linde auf 550 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Linde von 523 auf 550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Laurence Alexander verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Vereinbarung des Industriegase-Konzerns über die Lieferung von etwa 1.500 Tonnen pro Tag sauberen Wasserstoffs an den US-Chemiekonzern Dow. Lindes zweites kohlenstoffarmes Wasserstoffprojekt von Weltrang bestätige die Relevanz des konventionellen Industriegasmodells für die Energiewende und gleiche wahrscheinlich schwache Nachfragetrends aus der Industrie aus./ck/gl

