ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Mercedes-Benz auf 75 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) von 70 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen der Autobauer für das erste Quartal dürften eine Mischung aus Widerstandsfähigkeit und Stärke aufweisen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die zyklischen und strukturellen Indikatoren seien verwirrend bis negativ, aber die Hersteller seien darauf eingestellt. Insofern sollte die Margenerosion weniger gravierend als bislang befürchtet ausfallen. Das neue Kursziel für Mercedes-Benz begründete er mit besseren Ertragserwartungen und einem unterdurchschnittlichen Risikoprofil./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 19:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2023 / 20:00 / ET

