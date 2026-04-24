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ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Nordex auf 57 Euro - 'Buy'

27.04.26 17:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex nach Zahlen zum ersten Quartal von 54 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragsbestand des Herstellers von Windkraftanlagen sei inzwischen von höherer Qualität, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen setze die geschäftlichen Vorgaben solide um und verbessere zudem die Profitabilität im Wartungssegment./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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