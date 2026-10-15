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ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Nordex auf 63 Euro - 'Buy'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
37.56 EUR 2.42 EUR 6.89 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex nach Eckdaten sowie einer Prognoseerhörung von 60 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windkraftanlagenbauer habe beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen selbst die optimistischsten Erwartungen noch überboten, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Das Unternehmen habe damit insgesamt einen weiteren Volltreffer gelandet und lege einfach immer wieder nach./rob/la/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
12.10.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
02.10.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG

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