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ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Nvidia auf 300 Dollar - 'Buy'

21.05.26 07:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für NVIDIA von 275 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der KI-Konzern habe in jeglicher Hinsicht abgeliefert, schrieb Blayne Curtis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht der Amerikaner. Sie hätten ihre Stellung im Zentrum der KI-Welle untermauert. Am spannendsten sei vermutlich das Signal, dass alleine die Einnahmen mit Prozessoren und Servern in diesem Jahr 20 Milliarden Dollar hoch sein dürften./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 23:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 23:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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