ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Nvidia auf 300 Dollar - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für NVIDIA von 275 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der KI-Konzern habe in jeglicher Hinsicht abgeliefert, schrieb Blayne Curtis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht der Amerikaner. Sie hätten ihre Stellung im Zentrum der KI-Welle untermauert. Am spannendsten sei vermutlich das Signal, dass alleine die Einnahmen mit Prozessoren und Servern in diesem Jahr 20 Milliarden Dollar hoch sein dürften./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 23:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 23:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent