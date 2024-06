ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Renault auf 60 Euro - 'Buy'

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 53 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die guten Nachrichten rissen nicht ab, schrieb Analyst Philippe Houchois in einem am Montag vorliegenden Kommentar zu einer Veranstaltung mit den Vorstands- und Finanzchefs. Eine Aufstockung der Jahresziele erscheine sehr wahrscheinlich./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2024 / 03:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2024 / 03:25 / ET