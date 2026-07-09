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ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Rolls-Royce auf 1870 Pence - 'Buy'

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Rolls-Royce Plc
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1530 auf 1870 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie setzt in der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche nun vor allem auf den Bereich Rüstungselektronik, wie sie am Donnerstag schrieb. Sie erkor Leonardo mit einer frischen Kaufempfehlung zu einem Branchenfavoriten. Die Italiener hätten den größten Wertappeal. Im zivilen Bereich favorisiert sie Rolls-Royce als aussichtsreichsten Wert. Bei den Briten rechnet sie mit einer Erhöhung der Jahresziele dank der Stärke im Bereich Power Systems./ag/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET

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DatumRatingAnalyst
09:01 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.06.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.06.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets