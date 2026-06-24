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ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Saint-Gobain auf 134,60 Euro - 'Buy'

26.06.26 16:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
79,96 EUR -1,72 EUR -2,11%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 127,50 auf 134,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson hält die Papiere des Baukonzerns für zu günstig, wie sie am Freitag in ihrem Ausblick auf den Halbjahresbericht Ende Juli schrieb. Bei niedrigeren Vergleichswerten im zweiten Halbjahr dürften die Risiken für die Markterwartungen an das Gesamtjahr sinken./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 08:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 08:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

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Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

DatumRatingAnalyst
16:11Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
22.06.2026Saint-Gobain HoldDeutsche Bank AG
19.06.2026Saint-Gobain OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.06.2026Saint-Gobain BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.2026Saint-Gobain OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16:11Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
19.06.2026Saint-Gobain OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.06.2026Saint-Gobain BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.2026Saint-Gobain OutperformRBC Capital Markets
29.05.2026Saint-Gobain KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.06.2026Saint-Gobain HoldDeutsche Bank AG
24.04.2026Saint-Gobain HoldDeutsche Bank AG
24.04.2026Saint-Gobain Sector PerformRBC Capital Markets
24.04.2026Saint-Gobain NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.03.2026Saint-Gobain NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.06.2026Saint-Gobain SellUBS AG
05.05.2026Saint-Gobain SellUBS AG
24.04.2026Saint-Gobain SellUBS AG
02.04.2026Saint-Gobain SellUBS AG
04.03.2026Saint-Gobain SellUBS AG

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