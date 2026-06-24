ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Saint-Gobain auf 134,60 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 127,50 auf 134,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson hält die Papiere des Baukonzerns für zu günstig, wie sie am Freitag in ihrem Ausblick auf den Halbjahresbericht Ende Juli schrieb. Bei niedrigeren Vergleichswerten im zweiten Halbjahr dürften die Risiken für die Markterwartungen an das Gesamtjahr sinken./rob/ag/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 08:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 08:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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