ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Saint-Gobain - Bleibt 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain angesichts einer anstehenden Übernahme von Continental Building Products von 30,10 auf 30,40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Der Zukauf passe zum Gipsgeschäft des Baustoffkonzerns und die angepeilten Synergien schienen erreichbar zu sein, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Schritt wirke sich aber bis mindestens 2022 wertverwässernd aus. Investoren hätten sich wohl eher an zusätzlichen Rückflüssen erfreut./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 09:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2019 / 09:04 / ET

