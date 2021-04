ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für SAP auf 141 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP (SAP SE) nach endgültigen Quartalszahlen von 132 auf 141 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fokus liege weiter auf dem Cloud-Geschäft des Softwarekonzerns, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hier habe sich die Dynamik des Neugeschäfts deutlich erholt, was auch für den weiteren Jahresverlauf Gutes erwarten lasse./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2021 / 16:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2021 / 16:58 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------