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ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Sartorius auf 315 Euro - 'Buy'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG Vz.
280.90 EUR -2.40 EUR -0.85 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) von 307 auf 315 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftszahlen des dritten Quartals hätten die Erholung im Geschäftsbereich Bioprocess Solutions (BPS) bestätigt, schrieb James Vane-Tempest am Freitag im Nachgang des Berichts des Laborkonzerns und seiner Tochter Sartorius Stedim Biotech. Die Stärke im LPS-Segment Lab Products & Services treibe die Jahresziele nach oben./ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 13:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:00 / ET

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Datum Rating Analyst
08:01 Sartorius vz Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Sartorius vz Buy UBS AG
23.10.26 Sartorius vz Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 Sartorius vz Overweight Barclays Capital
23.10.26 Sartorius vz Overweight JP Morgan Chase & Co.

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