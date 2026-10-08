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ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Schneider Electric auf 323 Euro - 'Buy'

Werte in diesem Artikel
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Schneider Electric S.A.
254.55 EUR -2.60 EUR -1.01 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schneider Electric von 289 auf 323 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Haltung am Markt zu einer Übernahme decke sich mit der ausgesprochen negativen Kursreaktion, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es mangele an Verständnis für den Deal. Das Management könne einiges tun, um in dieser Hinsicht wieder für Zuversicht zu sorgen, anderes brauche aber einfach Zeit. Der Experte erhöhte seine Schätzungen und in der Folge auch das Kursziel./rob/bek/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 17:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 17:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
08:41 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Schneider Electric Buy UBS AG
06.10.26 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.

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