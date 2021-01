ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Siemens auf 150 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen von 145 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Technologiekonzern habe ein hervorragendes erstes Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Montag vorliegenden Studie. Es belege, dass der Marktfokus sich nach der Abspaltung von Siemens Energy von der Diversität des Unternehmens und dem Konglomeratsabschlag hin zur Qualität der Vermögenswerte verschiebe. Toennessen hob seine Ergebnisschätzungen an und liegt nun nach eigenen Angaben über den Konsensprognosen./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2021 / 00:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2021 / 00:43 / ET

