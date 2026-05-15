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ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Siemens Energy auf 215 Euro - 'Buy'

18.05.26 11:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
171,82 EUR 2,82 EUR 1,67%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy von 164 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang im Netzgeschäft sowie bei Gasturbinen habe die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal erneut getoppt und die Dynamik bleibe im dritten Quartal hoch, schrieb Lucas Ferhani am Freitagabend in seinem Resümee zum Zwischenbericht. Zudem gebe es weitere Zeichen der Besserung bei der Tochter Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE). Insgesamt laufe es bei den Münchnern also durch die Bank rund./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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