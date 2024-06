ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Siemens Energy auf 26 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy von 15 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Datenzentren hätten in den vergangenen Jahren Wachstumsraten von 30 bis 40 Prozent bei der Nachfrage verzeichnet, die sich künftig bei rund 15 Prozent einpendeln sollten, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen des darauf resultierenden Strombedarfs müssten sich die Investitionen in die entsprechende Elektro-Infrastruktur verdoppeln. Davon sollte der Technologiekonzern Schneider Electric am meisten profitieren. Der Energietechnikkonzern Siemens Energy sei mit seiner Stromnetz-Technologie ebenfalls ein Nutznießer dieses Trends./gl/tih

