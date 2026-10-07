ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Siltronic auf 130 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 114 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne für das dritte Quartal weiterhin mit einer Verbesserung gegenüber dem Vorquartal, wobei eine überraschend gute Nachfrage sowie Preisentwicklung einen zusätzlichen Schub geben dürften, schrieb Constantin Hesse in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Da der Markt mit Blick auf die Preise weiter konservativ sei, sehe er die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Kursentwicklung des Waferherstellers als attraktive Einstiegsmöglichkeit./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen