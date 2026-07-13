ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für SMA Solar auf 80 Euro - 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar vor Quartalszahlen von 74 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal dürfte beim Hersteller von Wechselrichtern solide ausgefallen sein, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Auftragslage dürfte sich stark verbessert haben./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 09:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 09:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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SMA Solar Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:51
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.