ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Unilever PLC auf 5500 Pence - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever PLC (Unilever) von 5300 auf 5500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei trotz der negativen Kursreaktion auf die deutlich besser als erwartet ausgefallenen Resultate weiter von den Aktien des Konsumgüterkonzerns überzeugt, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Bewertungsabschlag zu den Papieren des Wettbewerbers Nestle verringere sich bereits. Deboo erhöhte seine Umsatz- sowie Gewinnprognosen moderat und verschob seinen Bewertungshorizont weiter in die Zukunft./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2020 / 14:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2020 / 20:05 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------