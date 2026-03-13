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ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Wacker Chemie auf 74 Euro - 'Hold'

16.03.26 11:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
80,00 EUR 1,25 EUR 1,59%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für WACKER CHEMIE von 63 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die schwache Nachfrage drücke die Gewinne, aber Kostensenkungen dürften die Auswirkungen mildern, schrieb Marcus Dunford-Castro am Freitagabend. Entscheidend für die Kursentwicklung sei zunächst die Entscheidung der USA über die Polysilizium-Importe./rob/ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
08:01WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
12.03.2026WACKER CHEMIE SellDeutsche Bank AG
12.03.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.03.2026WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
16.02.2026WACKER CHEMIE BuyUBS AG
11.02.2026WACKER CHEMIE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.01.2026WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
16.12.2025WACKER CHEMIE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
12.03.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
28.01.2026WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.03.2026WACKER CHEMIE SellDeutsche Bank AG
11.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.02.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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