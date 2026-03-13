ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Wacker Chemie auf 74 Euro - 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für WACKER CHEMIE von 63 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die schwache Nachfrage drücke die Gewinne, aber Kostensenkungen dürften die Auswirkungen mildern, schrieb Marcus Dunford-Castro am Freitagabend. Entscheidend für die Kursentwicklung sei zunächst die Entscheidung der USA über die Polysilizium-Importe./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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