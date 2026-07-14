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ANALYSE-FLASH: Jefferies nimmt RWE in Favoritenliste auf

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Die Experten nahmen RWE am Dienstag zudem in ihre Favoritenliste "Franchise Picks" auf. Die Essener gehörten zu den Hauptprofiteuren von Elektrifizierung und Dekarbonisierung. Jefferies sieht enormes Bewertungspotenzial angesichts des KI-bedingten Energiebedarfs./ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:00 / ET

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08:01 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 RWE Buy UBS AG
09.07.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
09.07.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.