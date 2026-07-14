ANALYSE-FLASH: Jefferies nimmt RWE in Favoritenliste auf
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Die Experten nahmen RWE am Dienstag zudem in ihre Favoritenliste "Franchise Picks" auf. Die Essener gehörten zu den Hauptprofiteuren von Elektrifizierung und Dekarbonisierung. Jefferies sieht enormes Bewertungspotenzial angesichts des KI-bedingten Energiebedarfs./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:00 / ET
Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle RWE Aktie News
RWE Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|RWE Buy
|UBS AG
|09.07.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.