ANALYSE-FLASH/Jefferies: Orsted mit schwerem Rückschlag bei US-Windkraft

25.08.25 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Orsted
24,20 EUR -4,37 EUR -15,30%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Der Stopp des Offshore-Projekts Revolution Wind von Orsted ist laut dem Analysehaus Jefferies ein weiterer schwerer Schlag für die US-Windkraftbranche. Den Dänen selbst drohten neue Abschreibungen und die Ausgangslage vor der anstehenden Kapitalerhöhung um 60 Milliarden Kronen sei schwierig, schrieb Ahmed Farman am Sonntag. Die Frage sei, ob wie beim Projekt Empire Wind, doch noch ein Deal mit der Regierung zum Weiterbau erzielt werden könne. Farman ließ die Einstufung für Orsted-Aktien zunächst mit seinem Kursziel von 190 dänischen Kronen auf "Hold"./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2025 / 12:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2025 / 12:26 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Orsted

DatumRatingAnalyst
09:26Orsted HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Orsted VerkaufenDZ BANK
20.05.2025Orsted HoldJefferies & Company Inc.
15.05.2025Orsted HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.2025Orsted BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
21.01.2025Orsted BuyUBS AG
06.01.2025Orsted BuyUBS AG
22.10.2024Orsted OutperformBernstein Research
13.06.2024Orsted OutperformBernstein Research
01.03.2024Orsted BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:26Orsted HoldJefferies & Company Inc.
20.05.2025Orsted HoldJefferies & Company Inc.
15.05.2025Orsted HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.2025Orsted NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2024Orsted Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Orsted VerkaufenDZ BANK
09.02.2024Orsted VerkaufenDZ BANK
18.01.2023Orsted UnderweightBarclays Capital
02.02.2022Orsted UnderperformJefferies & Company Inc.
07.01.2022Orsted UnderperformJefferies & Company Inc.

