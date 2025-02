ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Akzo Nobel auf 'Hold' - Ziel runter auf 61 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 68 auf 61 Euro gesenkt. Der Lackhersteller versuche, "das Loch im undichten Free-Cashflow-Eimer zu übermalen", schrieb Analyst Chris Counihan in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse könne man sich streiten, was noch enttäuschender sei: Die fehlende Ergebnissteigerung aus dem operativen Geschäft ohne Berücksichtigung von bloßen Sparmaßnahmen, oder aber der mangelnde Barmittelzufluss über die Deckung der Dividende hinaus. Counihan geht nicht davon aus, dass sich die Bewertungslücke der Akzo-Aktie gegenüber der Konkurrenz 2025 schließt./ag/gl

05.02.2025

