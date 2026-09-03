ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Aroundtown-Ziel auf 1,65 Euro - 'Underperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aroundtown (Aroundtown SA) von 2 auf 1,65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Erholung des operativen Gewinns (FFO) stehe in den Sternen, schrieb Stephanie Dossmann am Donnerstag./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Aroundtown SA Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.