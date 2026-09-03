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ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Aroundtown-Ziel auf 1,65 Euro - 'Underperform'

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Aroundtown SA
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aroundtown (Aroundtown SA) von 2 auf 1,65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Erholung des operativen Gewinns (FFO) stehe in den Sternen, schrieb Stephanie Dossmann am Donnerstag./rob/ag/bek

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Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
08:01 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.08.26 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
26.08.26 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.

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