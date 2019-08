ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Beiersdorf auf 'Underperform' - Ziel 96,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf nach einem Analystenwechsel von "Hold" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 90,00 auf 96,50 Euro angehoben. Im Branchenvergleich hätten die Aktien des Konsumgüterkonzerns zuletzt deutlich aufgewertet, schrieb die nun zuständige Expertin Molly Wylenzek in einer am Montag vorliegenden Studie. Wylenzek aber sieht zunehmend das Risiko, dass das Umsatzwachstum nicht wie vom Unternehmen angepeilt anzieht, sondern abflaut. Zudem dürften die Margen nicht steigen, um das schwächelnde Erlöswachstum abzufedern./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2019 / 19:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2019 / 00:00 / ET