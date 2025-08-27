ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Dermapharm auf 'Hold' - Ziel runter auf 34 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Dermapharm von 49 auf 34 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach der langen unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Investitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. Bei Dermapharm rechnen sie allerdings mit gebremstem Wachstum und vermissen Kurstreiber./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Dermapharm Holding SE
Analysen zu Dermapharm Holding SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.2025
|Dermapharm Hold
|Warburg Research
|26.08.2025
|Dermapharm Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|Dermapharm Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Dermapharm Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2025
|Dermapharm Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.2025
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.2025
|Dermapharm Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.2025
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.03.2025
|Dermapharm Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.2025
|Dermapharm Hold
|Warburg Research
|12.08.2025
|Dermapharm Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Dermapharm Hold
|Warburg Research
|10.06.2025
|Dermapharm Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
