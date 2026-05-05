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ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt DHL Group auf 'Hold' und Ziel auf 52 Euro

05.05.26 23:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
46,30 EUR -0,53 EUR -1,13%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 60 auf 52 Euro gesenkt. Angesichts gewisser konjunktureller Risiken und eines klareren Kurses des Konkurrenten Kühne + Nagel sehe er für die Aktie des deutschen Logistikriesen kurzfristig weniger Aufwärtspotenzial als bei den Schweizern, begründete Michael Aspinall sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. DHL sei aber nach wie vor ein qualitativ hochwertiges und auf Kostensenkungen ausgerichtetes Unternehmen, betonte er./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:55 / ET

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