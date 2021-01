ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt FMC auf 'Underperform' und Ziel auf 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat FMC (Fresenius Medical Care) von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 68 auf 60 Euro gesenkt. Analyst James Vane-Tempest begründete sein negativeres Anlagevotum in einer am Montag vorliegenden Studie mit zunehmendem Gegenwind für den Dialyseanbieter, den der Markt übersehe. Er verwies dabei auf ein potenziell geringeres Volumenwachstum, höhere Betriebskosten im Jahr 2021 sowie ungünstige Wechselkurse. Zudem könnte sich der Wettbewerb im Bereich Homecare verschärfen./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2021 / 18:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2021 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

