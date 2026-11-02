ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Fuchs auf 'Hold' - Ziel runter auf 46 Euro

02.11.26 23:19 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Fuchs (FUCHS SE VZ) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 48 auf 46 Euro gesenkt. Die Entwicklung der Preise und des Aktienkurse sollte sich normalisieren, weshalb Risiken und Chancen inzwischen ausgeglichen erschienen, begründete Constantin Hesse seine am Montag vorliegende Neubewertung des Schmierstoffherstellers. Dies gelte, obwohl Fuchs ein weiteres starkes Quartal hinter sich habe und der angehobene Ausblick immer noch konservativ erscheine./rob/gl/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben