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ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Generali auf 'Hold' - Ziel hoch auf 38 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Assicurazioni Generali S.p.A.
43.04 EUR -0.43 EUR -0.99 %
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Generali (Assicurazioni Generali) von 28,50 auf 38 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Italiener seien in der Versicherungsbranche vom Nachläufer zum Leader avanciert, schrieb Philip Kett am Dienstag mit Blick auf Kursentwicklung und Bewertungsanstieg. Er sieht ihre Strategie weiter optimistisch, geht nun aber an die Seitenlinie./rob/ag/nas

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Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
09:21 Assicurazioni Generali Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
18.08.26 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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