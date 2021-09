ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Genmab auf 'Hold' - Ziel hoch auf 3035 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat Genmab von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 2800 auf 3035 dänische Kronen angehoben. Das Chance/Risiko-Verhältnis könnte etwas ungünstiger werden, sollten Studiendaten zum Antikörper GEN1046 hohe Erwartungen nicht erfüllen oder Sicherheitsbedenken auftreten, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nachdem er die Aktie des Antikörper-Spezialisten über einen Zeitraum von elf Jahren zum Kauf empfohlen habe, sollten Anleger nun erst einmal durchatmen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2021 / 08:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2021 / 19:00 / ET