ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Hapag-Lloyd auf 'Underperform' - Ziel 100 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Hapag-Lloyd von "Buy" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 112 auf 100 Euro gesenkt. Die Profitabilität der Container-Reedereien dürfte im ersten Quartal dieses Jahres den Höhepunkt erreicht haben, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die kräftig gestiegenen Frachtraten dürften sich wieder normalisieren./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / 20:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2021 / 00:00 / ET