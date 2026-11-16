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ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Heidelberg-Materials-Ziel auf 282 Euro - 'Buy'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
178.35 EUR 2.30 EUR 1.31 %
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 286 auf 282 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Robuste Absatzvolumina in Europa, höhere Preise und ein Vorgeschmack auf die Kostensenkungsmaßnahmen dürften das Vertrauen in die Erwartungen stärken, gerade angesichts niedriger Vergleichswerte im ersten Quartal, schrieb Glynis Johnson am Freitag. Zudem hätten die Heidelberger noch genügend Spielraum für weitere Zukäufe und Aktienrückkäufe, was die Anlagestory zusätzlich attraktiv mache. Die Aktien erschienen auch nach der jüngsten Rally noch nicht teuer./rob/ag/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Heidelberg Materials Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:56 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
05.11.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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