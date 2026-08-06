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ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Knaus Tabbert auf 'Hold' - Ziel mehr als halbiert

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Knaus Tabbert von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 54 auf 26 Euro mehr als halbiert. Die Anpassung des Umsatzziels resultiere aus Preisdruck beim Spezialisten für Reisemobile und Wohnwagen, schrieb Analystin Martha Ford in ihrem am Sonntag veröffentlichten Kommentar. Die Händler bauten ihre Bestände ab - ein Trend, der sich auch 2025 fortsetzen dürfte. Ihre Finanzierungskosten seien zu hoch./ag/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2024 / 13:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2024 / 20:00 / ET

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DatumRatingAnalyst
21.11.23 Knaus Tabbert Hold Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
02.11.20 Knaus Tabbert Hold Kepler Cheuvreux

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