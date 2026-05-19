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ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Lanxess auf 'Underperform' - Ziel 16 Euro

20.05.26 13:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LANXESS von 17 auf 16 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Die Preise für Chemieprodukte seien aktuell "hot", die Nachfrage allerdings nicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner Branchenanalyse vom Dienstag. Angetrieben würden sie vor allem durch Versorgungsprobleme im Zuge des Nahost-Kriegs. Es gebe allerdings bereits Anzeichen der Umkehr des Preisauftriebs. Die Kursrally von Lanxess sei deutlich dynamischer gewesen als bei der Konkurrenz und auch viel deutlicher als der Anstieg der Gewinnerwartungen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 12:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:00 / ET

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07.05.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
02.04.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
01.04.2026LANXESS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.03.2026LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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08:01LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
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07.05.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital

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