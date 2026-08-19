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ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Nagarro auf 'Hold' und hebt Kursziel an

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nagarro SE
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nagarro (Nagarro SE) mit 81 Euro an das Niveau der Kaufofferte von Persistent Systems angepasst, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Martin Comtesse geht davon aus, dass die Übernahme spätestens im ersten Quartal 2027 zum Abschluss kommt und die Aktie des IT-Dienstleisters anschließend vom Kurszettel verschwindet, wie er am Dienstag schrieb./ag/ck

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Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET

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Aktuelle Nagarro Aktie News

DatumMeistgelesen
dpa-afxANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Nagarro auf 'Hold' und hebt Kursziel an
EQS GroupEQS-PVR: Nagarro SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS GroupEQS-DD: Nagarro SE: The Sehgal Senior Irrevocable Trust, Erwerb von 129.166 Aktien der Nagarro SE im Wege der Sachausschüttung (distribution in kind) von der StarView Capital Growth Fund, LLC
EQS GroupEQS-DD: Nagarro SE: Vikram And Anita Sehgal Family Trust, Erwerb von 151.629 Aktien der Nagarro SE im Wege der Sachausschüttung (distribution in kind) von der StarView Capital Growth Fund, LLC
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Nagarro Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nagarro nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08:01 Nagarro SE Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Nagarro SE Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Nagarro SE Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Nagarro SE Buy Warburg Research
18.05.26 Nagarro SE Buy Warburg Research

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