ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Nutrien auf 'Hold' - Ziel runter auf 63 Dollar
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Nutrien (Nutrien (Ex Potash Agrium)) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 96 auf 63 US-Dollar gesenkt. Die Aktien des Düngemittelherstellers hätten bereits einen Großteil des Kursaufschlags im Zuge des Iran-Krieges eingebüßt, schrieb Laurence Alexander in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des Nachfragerisikos wegen schwacher Margen für Landwirte und des Angebotsdrucks bei Kalidünger fielen seine Szenarien für den Zeitraum zwischen 2027 und 2029 eher düster aus./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 04:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 04:59 / ET
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets