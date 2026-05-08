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ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Nutrien auf 'Hold' - Ziel runter auf 63 Dollar

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nutrien (Ex Potash Agrium)
59.28 EUR -0.86 EUR -1.43 %
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Nutrien (Nutrien (Ex Potash Agrium)) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 96 auf 63 US-Dollar gesenkt. Die Aktien des Düngemittelherstellers hätten bereits einen Großteil des Kursaufschlags im Zuge des Iran-Krieges eingebüßt, schrieb Laurence Alexander in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des Nachfragerisikos wegen schwacher Margen für Landwirte und des Angebotsdrucks bei Kalidünger fielen seine Szenarien für den Zeitraum zwischen 2027 und 2029 eher düster aus./la/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 04:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 04:59 / ET

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Nutrien (Ex Potash Agrium) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nutrien (Ex Potash Agrium) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13:26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Jefferies & Company Inc.
10.06.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.05.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets