ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Roche auf 'Hold' - Ziel 325 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Roche von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 375 auf 325 Franken gesenkt. Analyst Peter Welford stufte zudem in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den ganzen Pharmasektor auf ein neutrales Votum ab. Novartis ist nun sein "Top Pick" vor Sanofi. Roche rückt in seiner Rangliste hinter AstraZeneca. Seine Schätzungen für Roche kürzte er vor allem wegen negativer Währungseffekte. Bei den Schweizern wüchsen die Zweifel daran, dass die Forschungs- und Entwicklungspipeline führend bleibt./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2023 / 07:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2023 / 19:05 / ET

