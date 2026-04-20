ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Safran auf 'Hold' - Ziel runter auf 310 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat SAFRAN von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 350 auf 310 Euro gesenkt. Die Entwicklung hin zu einer Öffnung der Straße von Hormus habe den zivilen Luftfahrtunternehmen eine gewisse Atempause verschafft, schrieb Chloe Lemarie in einer Branchenstudie vom Montag. Da die Lage zunächst aber volatil bleiben dürfte, sei sie nun vorsichtiger für Titel aus dem Ersatzteil- und Nachrüstbereich. Die Expertin befürchtet negative Nachrichten zur Flugverkehrsnachfrage, die das Wachstum hier bremsen dürften. Unternehmen aus dem Bereich Landverteidigung erschienen nach einer starken Kurskorrektur jetzt am attraktivsten. Dagegen stufte Lemarie Safran und Leonardo auf "Hold" herab, da ein schwierigeres Umfeld im Ersatzteilmarkt beziehungsweise ein Führungswechsel die Bewertungen hier inzwischen fair erscheinen ließen./gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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