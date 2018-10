ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Vodafone auf 'Hold' und Ziel auf 165 Pence

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Vodafone (Vodafone Group) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 240 auf 165 Pence gesenkt. Mit der geplanten milliardenschweren Übernahme des deutschen Kabelnetzbetreibers Unitymedia verschärfe sich die Finanzlage des britischen Telekomkonzerns, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies könnte zu einer Kürzung der Jahresdividende von bis zu 40 Prozent führen./edh/gl

Datum der Analyse: 08.10.2018

