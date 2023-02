ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Volvo auf 'Hold' - Ziel runter auf 205 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Volvo von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 215 auf 205 schwedische Kronen gesenkt. Westliche Lkw-Hersteller sprächen weiterhin von einer starken Nachfrage und wenig Auftragsstornierungen, doch anders als die Europäer komme der US-Vertreter Paccar mit der Preisgestaltung und Lieferkettenproblemen gut zurecht, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Volvo habe er abgestuft, weil die Aktie sein Kursziel erreicht habe und die Gewinne kurzfristig unter Druck bleiben dürften. Für Daimler Truck sprächen derweil der Unternehmensumbau, die attraktive Bewertung und die Optionen zur Ausschüttung des Überschusskapitals./gl/mis

