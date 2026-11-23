ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Auto1 auf 28 Euro - 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AUTO1 von 31 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Quartalszahlen des Online-Gebrauchtwagenhändlers senkte Giles Thorne am Freitag seine bereinigten operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die Jahre bis 2028 um durchschnittlich 14 Prozent. Zudem passte er den risikofreien Zinssatz an die aktuellen Marktbedingungen an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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