ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für BASF auf 44 Euro - 'Hold'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 49 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemiekonzern habe wohl ein ordentliches zweites Quartal hinter sich, doch die Erwartungen an das zweite Halbjahr seien überzogen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Montagabend. Er senkte seine operativen Ergebniserwartungen (Ebitda) ein wenig./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu BASF
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2026
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.2026
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.2026
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.2026
|BASF Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.2026
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|08.06.2026
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.2026
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.2026
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|11.05.2026
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2026
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.2026
|BASF Neutral
|UBS AG
|20.05.2026
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.2026
|BASF Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.06.2026
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.2026
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.2026
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|30.04.2026
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|30.04.2026
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen