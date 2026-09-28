ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Beiersdorf auf 74 Euro - 'Hold'

28.09.26 16:34 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 76 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Vor den Quartalszahlen am 27. Oktober bleibe die Marke Nivea eines der größten Sorgenkinder des Konsumgüterkonzerns, schrieb David Hayes in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er senkte mit Blick auf den anhaltenden Abbau von Lagerbeständen in Westeuropa sowie Spannungen mit dem Einzelhandel seine Schätzungen. Es gebe nur wenig Anzeichen für eine kurzfristige Erholung, und die eingefrorenen Vermögenswerte in Russland seien ein Problem. Im Dermatologiebereich laufe es indes weiter gut./rob/gl/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben